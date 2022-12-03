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- شبكة اخبار العراق
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البرلمان سيصوت على مرشحي حزبي بارزاني وطالباني لوزارتي الإسكان والبيئة
نائب إطاري:توجه إطاري حكومي وسياسي لتعزيز الدور الاقتصادي الصيني في العراق
ائتلاف المالكي:الوحدة الإندماجية بين العراق وإيران في صالح المنطقة !!
السفير الإيراني:بلادي لديها “مهمة متميزة” في العراق
وزارة الزراعة تعلن عن رفضها بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
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نائب إطاري:توجه إطاري حكومي وسياسي لتعزيز الدور الاقتصادي الصيني في العراق
وزارة الزراعة تعلن عن رفضها بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
وزارة الكهرباء:السوداني أتفق مع إيران على الاستمرار في شراء غازها وترك استثمار الغاز العراقي
النقل النيابية:قناة خور عبدالله العراقية ملف مناقشة اللجنة مع وزاراتي الخارجية والنقل
رشيد يدعو إلى الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز الذي يضمن مصالح الإقليم كجزء من “تعهد”تشكيل الحكومة
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
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- اذاعة INN