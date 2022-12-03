السفير الإيراني:بلادي لديها “مهمة متميزة” في العراق

السفير الإيراني:بلادي لديها “مهمة متميزة” في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنین هنیس بلاسخارت، والسفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، یوم الخميس الماضي، سبل استقرار وأمن العراق والمنطقة، ودعم حكومة محمد شياع السوداني.وناقش الجانبان، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، آخر المستجدات وسبل دعم الحكومة الاطارية، واستقرار البلاد وأمنها، فيما رحبا بـ”جهود بغداد المستمرة لتوسيع المباحثات الإقليمية”.وأشارت بلاسخارت، خلال اللقاء، إلى ما وصفته بـ”الدور الإيجابي” للتعاون بين العراق وإيران، في تعزيز الاستقرار الإقليمي”، مشددة على ضرورة استمراره.من جانبه، وصف آل صادق،ان بلاده لديه “مهمة متميزة”، في العراق.

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