السفير الإيراني:على العالم التحرك ضد إسرائيل أما بلدي إيران س” يدعم” هذا الاتجاه!

السفير الإيراني:على العالم التحرك ضد إسرائيل أما بلدي إيران س” يدعم” هذا الاتجاه!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا السفير الايراني لدى بغداد، محمد آل صادق، يوم الأربعاء، العالم للوقوف وقفة رجل واحد بوجه إسرائيل، معتبراً ما يجري في قطاع غزة جرائم حرب بحق الفلسطينيين.وقال آل صادق، في حديث صحفي، إن “ما يحدث في قطاع غزة كارثة كبيرة، وعلى العالم أن يقف وقفة رجل واحد لكبح (الكيان الصهيوني الغاصب) الذي لم يلتزم بأي عهود أو مواثيق دولية، ويقوم بجرائم حرب”.وطالب السفير الإيراني لدى بغداد، العالم أجمع بـ”التحرك وأن يحاكم بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) باعتباره ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين”.وأشار إلى أن “المنطقة ملتهبة الآن، وكل بلد يستطيع أن يحدد موقفة مما يجري في غزة”، مؤكداً أن “موقف إيران واضح، وداعم للقضية الفلسطينية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *