السفير الإيراني لوزير الكهرباء:عليك تجديد عقد توريد الغاز وبالسعر المفروض من قبلنا

السفير الإيراني لوزير الكهرباء:عليك تجديد عقد توريد الغاز وبالسعر المفروض من قبلنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، اليوم، مع السفير الإيراني لدى العراق توريد الغاز والربط الشبكي.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان : إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل في مكتبه السفير الايراني لدى العراق والوفد المرافق له، حيث تناول الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام الُمشترَك ،.وأضاف ان “وزير الكهرباء استعرض الاتفاقيات الاستراتيجية والتي بمقدمتها توريد الغاز الإيراني لصالح المنظومة وعمل محطات الانتاج ،والضرورة الى استمرار هذا التعاون والحرص على الايفاء بالتزاماته، وكذلك تبادل منفعة الطاقة من خلال الخطوط الايرانية والمرتبطة (تزامنياً) مع الشبكة الكهربائية في الجنوب وديالى” .وأوضح  فاضل ان “لدينا تجارب ناجحة لعمل الشركات الايرانية في محطات الصدر الغازية والحيدرية ،وأخرى نسعى لتطويرها بالتعاون المشترك بمجال الكهرباء”. وتابع البيان ان “السفير الإيراني نقل رسالة الحكومة الايرانية ووزارة الطاقة لوزير الكهرباء بوجوب تجديد عقد شراء الغاز الإيراني”.

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