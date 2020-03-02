السفير البريطاني:العراق تحت الإرهاب العشوائي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أدان السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الإثنين (02 آذار، 2020) قصف المنطقة الخضراء، فيما عبر عن خيبة أمله بـ ’’فشل’’ تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال عبر تغريدة على منصة تويتر: “ندين بشدة الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ليلة امس”، مبينا أن “مثل هذه الهجمات ترهب المواطنين العراقيين وتؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي بالإضافة الى تقويض سيادة الدولة”.

وكانت أعلنت خلية الاعلام الامني، أعلنت في الساعة الأولى من اليوم، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع خسائر بشرية.