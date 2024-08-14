السفير البريطاني:توقيع إتفاقيات تجارية مع العراق خلال زيارة السوداني إلى لندن

السفير البريطاني:توقيع إتفاقيات تجارية مع العراق خلال زيارة السوداني إلى لندن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، الأربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيجري زيارة الى لندن لتوقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين.وقال ستيفن هيتشن في تصريح صحفي، “نريد توسيع العلاقات من حجر الزاوية إلى التجارة ومكافحة تغير المناخ والمخدرات، وأعتقد أن محمد شياع السوداني يرغب بذات الشيء، وإن شاء الله في الأشهر القادمة سيزور لندن، وسنوقع بعض الاتفاقيات”.واضاف “هذه الفترة للمملكة العراقية والانتداب البريطاني، توجد خلالها أشياء نحن فخورون بها، منها البنية التحتية والقوانين والمتحف والجسور، وهنالك أشياء كانت استثمارية في البلد”.وأكد السفير البريطاني: “ليس لدينا نفس القيم التي كانت لدى أسلافنا في هذا الموضوع، والآن دخلنا فترة جديدة في العلاقة الثنائية، شراكة متساوية وقائمة على الاحترام المتبادل”.

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