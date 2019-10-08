السفير البريطاني:لاداعي لنظريات المؤامرة مطالب الشعب العراقي مشروعة

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، إنه لا حاجة لنظريات المؤامرة بشأن التظاهرات التي حدث في بغداد والمحافظات الأخرى، مبينا أن مطالب المتظاهرين مشروعة.وذكر ويلكس في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، أنه “لا حاجة لنظريات المؤامرة، ان مطالب المتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن طويل، كما انها مطالب مشروعة”.وأضاف أنه “على العراق أن يحمي العراقيين من قوات الامن الوطني”.وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأيام السبعة الماضية، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 150 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.ولاتزال بعض مناطق العاصمة، تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وخاصة في الطرق والتقاطعات الحيوية منها، وخاصة التي قُطعت خلال التظاهرات، في حين أعادت السلطات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أعيدت خدمة الإنترنت.