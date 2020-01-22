السفير البريطاني:لايوجد مبرر لقتل المتظاهرين

السفير البريطاني:لايوجد مبرر لقتل المتظاهرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، أنه لا يوجد ما يبرر استخدام القوة المميتة والمفرطة لمواجهة المحتجين في العراق.وقال هيكي في تغريدة على منصة “تويتر”: “ندين قتل وجرح المزيد من المتظاهرين، ولا شك انه على المحتجين المحافظة على سلميتهم، لكن ليس هناك ما يبرر استخدام القوة المميتة المفرطة حيث قتل لغاية الان أكثر من 600 متظاهر”.وأضاف، أن “هناك حاجة ماسة الى ضبط النفس واجراء تحقيقات موثوقة، وكذلك الاستجابة العملية لمطالب المتظاهرين لتحقيق الإصلاح”.

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