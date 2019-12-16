السفير البريطاني في بغداد:بلادي تدرس كل الخيارات في علاقتها مع العراق بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين

السفير البريطاني في بغداد:بلادي تدرس كل الخيارات في علاقتها مع العراق بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد السفير البريطاني في بغداد،الاثنين، ان بلاده تدرس “كل الخيارات” بطبيعة العلاقة مع العراق في حال استمرار العنف على المتظاهرين.وقال السفير البريطاني لتلفزيون العربية الحدث، “ندرس كل الخيارات بالعلاقة مع العراق إذا استمر العنف ضد المتظاهرين، ونطالب الجيش بحماية المتظاهرين السلميين من بعض الفصائل المسلحة”.اضاف ايضا “ندعم انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة في العراق، وتشكيل حكومة عراقية بعيد عن التدخلات الخارجية”.كما دعا السفير البريطاني إيران، “لعدم التدخل في الشأن العراقي”.

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