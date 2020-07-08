السفير البريطاني يدعو إلى القضاء على الميليشيات

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بسبب الفساد..إقليم كردستان يتفكك
الماليةالنيابية تناقش تعديل قانون التقاعد
المالية النيابية:10 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب زعماء الأحزاب والحشد من إيرادات المنافذ
العراق يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم إدراجه ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال
مشروع أمريكي يمنع إنفاق الأموال الفيدرالية للسيطرة على حقول النفط في العراق وسوريا
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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