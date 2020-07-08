السفير البريطاني يدعو إلى القضاء على الميليشيات

السفير البريطاني يدعو إلى القضاء على الميليشيات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، اليوم الأربعاء (8 تموز 2020)، إن بلاده تدعم المؤسسات الرسمية العراقية، فيما أشار الى أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر طرف في التحالف الدولي ضد داعش.وذكر هيكي في تصريح صحفي ، إن “على المجتمع الدولي دعم مؤسسات الدولة العراقية في جهودها للتوصل إلى المتورطين في اغتيال هشام الهاشمي”.وأضاف، أن “لندن تدعم المؤسسات الرسمية العراقية في مجالات عدة من بينها مكافحة التطرف والإرهاب”.وتابع قائلاً: “لابد من التركيز في التصدي للميليشيات في العراق”، على حد تعبيره.ولفت هيكي إلى “تجاوب الحكومة العراقية الحالية معنا جهود محاربة التنظيمات الإرهابية”.وأكد، أنه “من دون دعم الحكومة العراقية يصعب على التحالف الدولي القضاء على تنظيم داعش الإرهابي”.

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