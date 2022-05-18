السفير التركي:بلادي لاتقطع المياه عن العراق مثل إيران

السفير التركي:بلادي لاتقطع المياه عن العراق مثل إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، الأربعاء، من تراجع خزين المياه إلى مستويات كبيرة في بلاده خلال العام 2030 إلا أنه في الوقت ذاته جدد تطمينات بلاده بعدم قطع المياه عن روافد وأنهر العراق وعدم تغيير مسارها مثلما فعلت إيران تجاه العراق، وقال كوناي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بعقوبة خلال زيارته لمحافظة ديالى ، إن “زيارتنا للمحافظة تأتي لدعم الاستثمار والتنمية، ولدينا شركات ستنفذ اعمال واستثمارات كثيرة في ديالى، مردفا بالقول “ننتظر الضوء الأخضر من المحافظ لبدء العمل والبناء والاستثمار”.وعن الجفاف والشحة الحاصلة بالمياه التي تعيشها بلدان المنطقة قال كوناي، “ليس العراق وحده يعاني من شحة في المياه بل تركيا أيضا”، لافتا إلى أنه “في العام 2030 لن نجد كمية المياه المتوفرة حاليا”.وأكد السفير التركي، إن بلاده “لا يمكن ان تقطع المياه عن روافد وأنهر العراق”، مضيفا “نحن لا نغير مسارات الانهر ونقطعها بل نترك مسار المياه طبيعي، كذلك نحن نطلق المياه الى العراق بأوقات الجفاف”.

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