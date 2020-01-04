السفير التركي في بغداد يحذر من تحول العراق الى منطقة صراع

السفير التركي في بغداد يحذر من تحول العراق الى منطقة صراع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، السبت، من تحويل العراق الى منطقة صراع تضر باستقرار المنطقة.وقال يلدز، في تغردية له على”توتير”، “نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة”.وتابع “نحذر بشدة من أن تحويل العراق إلى منطقة صراع سيضر بسلام واستقرار كل من العراق ومنطقتنا”.وأضاف “إننا ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة وشعور بالمسؤولية، لتجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في منطقتنا، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية”.

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