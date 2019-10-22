السفير التركي :قواتنا ستبقى بالعراق

السفير التركي :قواتنا ستبقى بالعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، أن بلاده تعمل مع بغداد للتنسيق في مواجهة حزب العمال الكردستاني داخل إطار نموذجي، مشير الى ان القوات التركية ستبقى في العراق مادام بي كا كا موجوداً.وقال يلدز في حديث صحفي، إن”وجود قوات بلاده في العراق ضروري لحرب تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وهذا الحضور العسكري قائم على قوانين دولية ومقررات الأمم المتحدة وعدد جنودنا يتغير مع تغير الأوضاع”.وتابع: “في السنة التي تم خلالها إنشاء القاعدة العسكرية في بعشيقة، كان ذلك ضرورياً ومازال بقاء تلك القاعدة ضرورياً من المؤكد أن بالإمكان إجراء حوار حول الإبقاء على القاعدة العسكرية ضمن إطار جديد، وتنسيق ذلك مع احتياجات المرحلة”.

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