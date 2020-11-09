السفير السعودي:أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق لبحث الشراكات مع العراق

السفير السعودي:أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق لبحث الشراكات مع العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد سفير الرياض في بغداد، عبد العزيز الشمري، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، أن أكثر من وفد سعودي سيزور العراق، وستكون اللقاءات مكثفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الوفد السعودي الذي وصل العراق مؤخراً يعد امتداداً لاجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي”.وأضاف، أن “زيارة الوفد السعودي تخللها اجتماعات كثيرة ولقاءات مشتركة للجان الفرعية لبحث عدة مواضيع في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة وجميع المجالات”.وأوضح الشمري، أن “المجلس السياسي والأمني العراقي السعودي، سيعقد اجتماعات مكثفة ومركزة، خلال الـ 48 ساعة المقبلة”.وأشار إلى أن “أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق، لبحث الكثير من المشتركات والشراكات بين السعودية والعراق”.وكشف وزير النفط رئيس  إحسان عبد الجبار ، أمس الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن اللقاء الذي جرى بين الوفدين العراقي والسعودي، وابرز المباحثات التي جرى الحديث عنها هذا اليوم.وقال عبد الجبار  في تصريح ، إن “الوفدين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها والحرص على توسيع افاق التعاون بين البلدين خلال الايام المقبلة”.واضاف أن “اللقاء ناقش الربط الخليجي للكهرباء، وامكانية الاستثمار وتطوير حقل عكاش في المنطقة الغربية والرقع الاستكشافية الاخرى”، مبينا أن “اللقاء تطرق إلى استثمار الغاز في المنطقة الجنوبية وتطوير بعض الصناعات وخصوصا المشاركة في مشروع نبراس”. وفي وقت سابق، اتفق الجانبان العراقي والسعودي، الاحد (8-11-2020)، على تعزيز العلاقات بـ 9 مجالات بينها النفط والصحة.وأكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل رئيس الجانب العراقي، في بيان خلال اجتماع عقد بعد انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد  “حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة”.وقال وزير النفط ان “هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع ، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة  البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم”.من جانبة، أكد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية “حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل  على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات “.بدوره، اشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى “اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”، معبراً عن “امله في ان تفضى النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة ، في المجالات كافة.

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