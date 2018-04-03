السفير السعودي: 20 مليون عراقي عاطل عن العمل و50 مليار دولار سنوياً قيمة البضائع المستوردة

السفير السعودي: 20 مليون عراقي عاطل عن العمل و50 مليار دولار سنوياً قيمة البضائع المستوردة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، الثلاثاء، عن انفاق العراق قرابة الـ 50 مليار دولار على استيراد البضائع سنوياً، فيما أكد عمل بلاده على ربط العراق مع البحر الأحمر بسكك حديدية وفتح معبر جميمة للحجاج.وجاء ذلك خلال استقبال السفير السعودي لعدد من المحللين السياسيين والإعلاميين بالإضافة إلى عدد من المفكرين، حيث شهد اللقاء تبادل حوار بشكل صريح ومباشر بشأن العلاقات بين بغداد والرياض وسبل طي الصفحة القديمة للسعودية تجاه العراق.وقال الشمري،إن “العلاقة بين العراق والسعودية تحتاج إلى أكثر من عام بهدف التعافي بشكل كامل ومن اجل إكمال بقية الاتفاقات والمعاهدات الجديدة”.وأكد السفير، دعم “السعودية لنهوض الواقع التجاري في العراق وإيقاف الاستيراد من الخارج, من خلال تطوير الصناعة والزراعة”, منوهاً إلى أن “العراق يصرف سنوياً 50 مليار دولار على استيراد المواد”.وأشار, السفير إلى أن “العراق بحاجة إلى التركيز على جانب السيطرة وترتيب الموارد, من خلال إجراءات عملية لإعادة البنى التحتية للبلاد, وتحقيق تطور نوعي”, مستدركاً بالقول أن “الشركات الاقتصادية السعودية مستعدة لدخول السوق العراقي والمساهمة في نهوضه مثل ( شركة ارامكو للاستثمار النفط، شركة سالك  للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، شركة سامكو للاستثمار الصناعي).وبين السفير، خلال اللقاء، أن “السعودية تدرس استخدام الأجواء العراقية من اجل السفر الى مصر وشرق اسيا، والأمر الذي سيعود بدوره باموال كبيرة الى العراق”، مبينا ان “السعودية تدرس فتح معبر الحميمة لتسهيل عبور الحجاج، بالإضافة الى ربط العراق بالبحر الاحمر عن طريق سكك الحديد وعن طريق اكثر من معبر، والمساهمة بفتح مشاريع لتشغيل 20 مليون عراقي عاطل عن العمل”.وتابع السفير، أن “تكلفة انتاج سعر البرميل النفط في العراق تبلغ 28 دولاراً في حين تبلغ تكلفته في السعودية 8 دولار فقط”.واستطرد السفير، بالقول إن “بلاده تسعى لتطوير مساحة مليون هكتار، في محافظة الانبار، واستخدامها زراعيا”, مشيراً الى ان “ابواب السعودية مفتوحة امام جميع المستثمرين العراقيين”.

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