السلة العراقية:استدعاء (21) لاعبا لتمثيل المنتخب في التصفيات الآسيوية

السلة العراقية:استدعاء (21) لاعبا لتمثيل المنتخب في التصفيات الآسيوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة ،الأربعاء، إن الجهاز الفني استدعى 21 لاعبا لتمثيل المنتخب العراقي للنافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات اسيا وكاس العالم.واضاف ان الاتحاد قرر تجمع اللاعبين يوم 26 من الشهر الجاري في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية للبدء في التدريبات.كما أشار العميدي الى ان التجمع يأتي استعدادا للقاء الأردن يوم 22 من شهر تشرين الثاني المقبل في عمان ومواجهة السعودية في جدة يوم 25.ونوه الى أن، قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم من قبل الجهاز الفني تألفت من : عباس هادي عبد الرزاق، وعلي حاتم حميد، وعبدالله مجيد عبدالله، وميرنا ريمان نصر الدين، وذو الفقار فاضل، وعلي علاء حسين، ومحمد امين عبد الخالق، ومحمد فالح ناهي، ومحمد صلاح مهدي، وعلي مؤيد اسماعيل، وحسان علي عبدالله، وزنار هوشيار سلمان، وحمزة إبراهيم كريم، ونورس ضرار ظافر، وريكان عثمان عبدالله، وعبدالله حيدر عبس، وإيهاب حسن عبادي، ومراد علي مراد، وفريد رعدي مهدي، وديماريو اكوان مايفيلد، وكرار جاسم حمزة .

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