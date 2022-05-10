السليمان:الدعاوى القضائية ضدنا خلفها أجندات سياسية

السليمان:الدعاوى القضائية ضدنا خلفها أجندات سياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو اتحاد المعارضة العراقية، مصطفى الدليمي، يوم الثلاثاء، على إصدار مذكرة قبض وتحري بحق رئيس الاتحاد، أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان من قبل محكمة النجف.وقال الدليمي، الذي يعد من أبرز مساعدي السليمان، في حديث صحفي، ان “الدعاوى التي ترفع ضد رئيس اتحاد المعارضة العراقية أمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، تقف خلفها اجندات واهداف سياسية، هدفها ثني سلمان من مشروع السياسي القادم”.وبين أنه “لا يوجد أي دليل يدين علي الحاتم سليمان بأي اعمال إرهابية او خارجة عن القانون، وهو مستعد للمثول امام القضاء العراقي، فهو يعلم جيداً انه بريء من أي تهمة توجه له وفق الأجندات السياسية”.وأصدرت محكمة محافظة النجف أمر قبض  بحق أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من “عوائل الشهداء” قبل أيام.

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