السليمانية وحلبجة تتجه نحو الإستقلال المالي والاقتصادي عن حكومة مسرور

السليمانية وحلبجة تتجه نحو الإستقلال المالي والاقتصادي عن حكومة مسرور
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- عقدت لجنة اعداد مشروع اللامركزية الادارية والمالية في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً لمناقشة لخطوات النهائية لاعداد المشروع.ونقل موقع الاتحاد الوطني في خبر عن مصدر قوله، ان “اللجنة انهت اعمالها في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين واجتمعت مع جميع مدراء الدوائر والجهات ذات العلاقة لاغناء مشروع اللامركزية الادارية والمالية”واضاف ان “اللجنة ستقوم اليوم بمناقشة الخطوات النهائية لاعداد مشروع اللامركزية الذي تم اعداده بشكل دقيق يراعي ملاحظات ومقترحات جميع الاطراف”.وتابع المصدر ان اللجنة ستقوم بالاعلان عن فقرات ومواد المشروع بشكل رسمي، وبعد ذلك ستقوم برفعه الى مجلس محافظة السليمانية للمصادقة عليه ومن ثم الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.وقال ريكوت زكي عضو مجلس محافظة السليمانية ان “مشروع اللامركزية يشمل قطعات المالية والموارد الطبيعية والدوائر الخدمية وبعض الامور الاخرى في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين”.واضاف ان “المشروع يضم 122 مقترحا للاستفادة من الواردات الموجودة في محافظة السليمانية ويحدد صلاحيات المسؤوين الاداريين في حدود المناطق المذكورة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *