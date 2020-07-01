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خشان:كيف ينجح الكاظمي بإدارة الدولة وهو غير قادر على إدارة حوار صحفي
نائب:تحالف عموري الجديد هدفه مزيدا من السرقات والنفوذ
السليمانية وحلبجة تتجه نحو الإستقلال المالي والاقتصادي عن حكومة مسرور
وزارة النفط:أكثر من 2 مليار دولار إيرادات العراق من بيع نفطه لشهر حزيران الماضي
نائب يستبعد استضافة الكاظمي في ظل جائحة كورونا
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السليمانية وحلبجة تتجه نحو الإستقلال المالي والاقتصادي عن حكومة مسرور
وزارة النفط:أكثر من 2 مليار دولار إيرادات العراق من بيع نفطه لشهر حزيران الماضي
نائب:الحكومة الاتحادية رفضت صرف مستحقات الإقليم لعدم التزامه بالإتفاق
فر:الكاظمي سيزور طهران والعراق الدولة رقم (1) في إستيراد البضائع الإيرانية
نائب:رواتب المتقاعدين هي رواتبهم أثناء الخدمة وليست مكرمة حكومية
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توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي
برشلونة يعلن عن بيع اللأعب أرتور ميلو الى فريق يوفنتوس
وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي
زيدان:اللاعبين رافايل فاران وسيرخيو راموس أفضل ثنائي دفاع في النادي الملكي
قبل نهاية الشهر الجاري..إنطلاق الدوري الفرنسي
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- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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