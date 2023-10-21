السماح لنادي الطلبة رسميا بالمشاركة في دوري المحترفين

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مفوضية الانتخابات:استبعاد (393) مرشحا من انتخابات مجالس المحافظات
مصدر حكومي:السوداني أبلغ الجانب المصري بانسحابه من المؤتمر في حال المشاركة الإسرائيلية
حزب بارزاني:حكومة السوداني غير قادرة على إخراج مقاتلي الـpkk من سنجار
السوداني:ليس من حقِّ أحدٍ أنْ يتصالح ويتنازل أو يتبرّع نيابةً عن الشعبِ الفلسطيني
نائب: من حق فصائل الحشد استهداف القوات الأمريكية في العراق
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العاهل الأردني:إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني واستمرار عدوانها على غزة جريمة حرب
لافروف:خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية
الأردن تقرر إلغاء عقد”القمة الرباعية”بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرئيل وعجز واشنطن عن وقف الحرب
جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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بالوثيقة..النزاهة تتحرك لكشف أملاك الحلبوسي وزوجتيه في الخارج
الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
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- اذاعة INN