السماح لنادي الطلبة رسميا بالمشاركة في دوري المحترفين

السماح لنادي الطلبة رسميا بالمشاركة في دوري المحترفين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي الطلبة، السبت، رسميا، الحصول على الترخيص الذي يسمح له بالمشاركة في دوري المحترفين وذلك بعد نجاح الاستئناف المقدم من قبل الهيئة الادارية واكمال المتطلبات كافة.وتقدم رئيس النادي صلاح الفتلاوي في بيان ، “بالشكر والتقدير الى رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، من اجل اكمال ملف التراخيص للنادي”.وكانت مشاركة الطلبة بدوري موسم المحترفين بنسحته الأولى (2023 -2024) مهددة في حال رُفض طلبه بالاستئناف مع انتهاء المدة الزمنية بالمشاركة في الدوري الذي سينطلق في 27 من الشهر الجاري.وباتت الكرة العراقية على عتبة إنطلاق مسابقة دوري المحترفين في الموسم القادم، من خلال إبرام عقد وقعه اتحاد الكرة مع رابطة “الليغا” الإسبانية.وستجني الكرة العراقية 3 مكاسب من العقد الجديد، أبرزها النهوض بواقع الكرة المحلية، حيث تحتاج الكرة العراقية إلى الاعتماد على العمل الاحترافي في جميع مفاصلها من أجل تصحيح مساراتها، بما يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية الخارجية، على أمل تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في بلوغ المونديال للمرة الثانية بعد المشاركة في نسخة كأس العالم بالمكسيك 1986.ويشدد العقد على ضرورة أن يمتلك مدرب أندية المحترفين “شهادة برو” على أن يحمل المدربون المساعدون شهادة  (A)، ومدرب الحراس شهادة (Level 3).

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