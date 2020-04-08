السنيد:على رئيس الجمهورية أحترام القوى الولائية لإيران

السنيد:على رئيس الجمهورية أحترام القوى الولائية لإيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد ممثل ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الاربعاء، ان موقف ائتلافه مع الاجماع السباعي للمكون الاكبر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال السنيد في بيان مقتضب ، ان “موقف ائتلاف دولة القانون كان منذ البداية مع الاجماع السباعي لكتل المكون الاكبر حتى لا يتشتت الموقف الشيعي”.وذكر السنيد: “ندعو رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة ويعمل على تحقيق الاجماع الكامل حسب التوافق بين الكتل السبعة للمكون الاكبر”. 

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