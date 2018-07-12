السنيد: نواة الكتلة الأكبر “دولة القانون”!

السنيد: نواة الكتلة الأكبر “دولة القانون”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي البارز في حزب الدعوة حسن السنيد، الخميس، عن حصول تفاهمات تبلورت منها تقاربات يمكن ان تصل الى تشكيل تحالف الكتلة الأكبر، مؤكدا أن تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي سيكون من المؤسسين لهذا التحالف.وقال السنيد في تصريح  صحفي له اليوم، إن “التنافس على رئاسة الوزراء والكتلة الاكبر هو تنافس طبيعي ونهج سياسي دستوري ، مبينا أن “ما حصل من حركات مكوكية بين جميع الكتل كان عبارة عن مقاربات سياسية ولم تصل إلى تشكيل الكتلة الاكبر”.واضاف السنيد أن “هناك تحركا على المكونين السني والكردي وحصلت تفاهمات تبلورت منها تقاربات يمكن ان تصل الى التحالف، اضافة الى الحوار مع كتلة النصر من اجل ان يكونوا من المؤسسين لهذا التحالف”.ودعا السنيد الجميع إلى “تأسيس الاغلبية الكبيرة الشاملة الواسعة التي من خلالها يستطيع المشهد السياسي ان يفرز رئاسة وزراء وحكومة .وأشار إلى ان “الحساب الاولي لعدد المقاعد التي يمكن ان تشكل منها هذه الكتلة قد يتجاوز المئتي مقعد من الاخوة في جميع المكونات المذهبية والقومية والاجتماعية”، معرباً عن امله “في الكتل الاخرى ان تلتحم جميعا في اغلبية شاملة من شانها ان تسهم باستقرار الوضع السياسي وتنظر الى احتياجات المواطن”. 

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