السهيل:ضرورة تشكيل قوة عسكرية لحماية المنافذ

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل، الثلاثاء، عن عزم اتخاذ الحكومة الاتحادية إجراءات صارمة لبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية، داعيا الى ضرورة تشكيل قوة عسكرية لحماية المنافذ.وقال السهيل في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة لبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية”، مشيرا إلى “وجود تأثير للاحزاب وشخصيات على المنافذ في إقليم كردستان والبصرة ومنافذ المناطق الغربية”.واضاف أن “الحكومة تعمل للحد من ظاهرة سيطرت الاحزاب على المنافذ”، داعيا الى “ضرورة تشكيل قوة عسكرية على اعتقال كل شخص يفرض سيطرته على تلك المنافذ”.وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي أكد في تصريح سابق الشهر الماضي، أن العام الحالي 2018 سيشهد ادارة جميع منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية من قبل دائرته.