السهيل:مدينة صناعية مشتركة بين العراق والأردن قريبا
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عمان/شبكة أخبار العراق- كشفت السفيرة العراقية في الأردن، صفية السهيل، قرب وصول وفد عراقي فني إلى الأردن للاجتماع مع نظيره الأردني من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبحث الإجراءات العملية لإقامة مدينة صناعية مشتركة.ونسبت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع “فيسبوك” للسهيل إشارتها إلى “قرب وصول وفد عراقي فني إلى عمّان للالتقاء مع نظيره الأردني من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبحث الإجراءات العملية لإقامة مدينة صناعية مشتركة”.حديث السهيل جاء خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع عمر الرزاز مع وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي بحضور السهيل في العاصمة عمّان، وجرى خلال اللقاء التركيز على الملف الأمني المشترك.وقال الرزاز إن “الحكومة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني المعظم ماضية في توسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق ولتكامل العمل وفي مختلف المجالات”.بدوره، دعا الوزير الحيالي إلى “إدامة التواصل والتنسيق وتكثيف التعاون الأمني، لما فيه المصلحة المشتركة بين البلدين”.