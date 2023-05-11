السهيل سفيرة العراق في العربية السعودية

السهيل سفيرة العراق في العربية السعودية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعيين صفية السهيل بمنصب سفيرة العراق في العربية السعودية بحسب المرسوم الجمهوري أدناه…

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