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السهيل سفيرة العراق في العربية السعودية
السوداني وباقي ثلة الإطار يحتفلون بافتتاح نصب للصهيوني مصطفى البارزاني
مصدر مطلع:وفد تركي في أربيل لاستئناف تصدير النفط من الإقليم
نائب:حصة الإقليم في الموازنة أكبر من حصة المحافظات الجنوبية مجتمعة
المالية النيابية:سنمرر الموازنة رغم فقدانها للمعايير استجابة لطلب الأحزاب المتنفذة
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مصدر مطلع:وفد تركي في أربيل لاستئناف تصدير النفط من الإقليم
نائب:حصة الإقليم في الموازنة أكبر من حصة المحافظات الجنوبية مجتمعة
المالية النيابية:سنمرر الموازنة رغم فقدانها للمعايير استجابة لطلب الأحزاب المتنفذة
الإطاري وزير الكهرباء يهدي”درعا ذهبيا” لوزير النفط الإيراني “تثمينا لسرقة إيران ثروات العراق”!
اليوم ..سعر صرف الدولار =148500 ديناراً
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الإطاري وزير الكهرباء يهدي”درعا ذهبيا” لوزير النفط الإيراني “تثمينا لسرقة إيران ثروات العراق”!
رومانوسكي:وزير التجارة العراقي في واشنطن لشراء القمح الأمريكي
الحكومة الإطارية توقع إتفاقية لسحب النفط العراقي من قبل إيران والاستمرار بشراء غازها!
الولائي زيدان يجدد طاعته لحاكمه الشرعي الإرهابي رئيسي
مصدر قضائي:الولائي زيدان في طهران لخدمة مشروعها
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- اذاعة INN