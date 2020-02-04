السودان:تلقينا خبر لقاء البرهان ونتنياهو عبر الإعلام

السودان:تلقينا خبر لقاء البرهان ونتنياهو عبر الإعلام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم، إن الحكومة تلقت نبأ لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر وسائل الإعلام.وأضاف أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، مشيرا إلى أن تنتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة من زيارته إلى أوغندا التي جرى فيها اللقاء.وأصدرت الحكومة السودانية الإنتقالية بيانا قالت فيه: تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بيوغندا ولم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة.

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