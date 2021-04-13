السودان:لن نشارك في مفاوضات سد النهضة دون تغيير آلياتها

السودان:لن نشارك في مفاوضات سد النهضة دون تغيير آلياتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن كبير المفاوضين السودانيين في ملف سدّ “النهضة” مصطفى حسين الزبير، الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك في ما اسماها بالـ “مفاوضات العقيمة” حول السدّ، أثبت الواقع عدم جدواها، إلا بعد تغيير منهجية وآلية التفاوض على مستوى منح دور أكبر للخبراء والمراقبين.وأضاف الزبير، وهو رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، اليوم، انه “إذا وافق الاتحاد الأفريقي على تغيير منهجية وآلية التفاوض لتكون أكثر فاعلية فسنشارك، وما عدا ذلك لن نشارك في مفاوضات عقيمة أثبت الواقع عدم جدواها”.هذا وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ لسد “النهضة” بالمياه في تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السدّ الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.وكانت إثيوبيا قد أقرّت منتصف تموز 2020 ببدء الملء الأول لسدّ النهضة، في إجراء أحادي الجانب، من دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصة كل منهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.وفي 6 نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون “إحراز تقدم”، حسب بيانين للخرطوم والقاهرة، فيما اتهمت أديس أبابا الأخيرتين بـ”عرقلة” المفاوضات، وهو ما نفاه السودان ومصر.

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