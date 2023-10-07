السوداني:أمن العراق وإيران واحد

السوداني:أمن العراق وإيران واحد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس الماضي، الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الخاص بمسك الحدود.وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، أن الاخير شدد على حماية الحدود الإيرانية لأن أمن العراق  وإيران واحد.

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