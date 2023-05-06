السوداني:أنا في خدمة إيران

السوداني:أنا في خدمة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أهمية استمرار الحوارات لتهدئة الأوضاع في المنطقة.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن” الأخير استقبل وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً”.وأضاف، انه “جرى بحث جوانب ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة”.وبحسب البيان، أكّد السوداني، على “أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة”.يذكر ان السوداني هو رجل إيران وما ينشره مكتبه خلافا لما يطرح في الاجتماع ..فالوزير الإيراني يأمر والسوداني ينفذ ..بدليل إيران الإرهاب ما زالت مصرة على قطع المياه عن العراق والسوداني  يدعمها ماليا واقتصاديا وهي من دمرت العراق في كافة المجالات ليبقى البلد ضعيفا هشا من خلال السوداني وإطاره الحاكم وباقي الخونة والسراق.

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