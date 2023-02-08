السوداني:إعداد قانون النفط والغاز بـ”التنسيق” مع حكومة الإقليم

السوداني:إعداد قانون النفط والغاز بـ”التنسيق” مع حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ،مساء أمس الثلاثاء، إن “قانون النفط والغاز يعد أحد التزامات الحكومة، وهناك مسودة للقانون يتم تداولها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان”.وأشار إلى أنه “بعد اقرار قانون الموازنة ستتم مناقشة مسودة قانون النفط والغاز”.وأعلن السوداني، ان “مجلس الوزراء وافق على توقيع جولة تراخيص خامسة بتوقيع نهائي لاستثمار الغاز الطبيعي”.وبين ان “مشروع استثمار الغاز الطبيعي احد المشاريع المهمة المتوقفة منذ اربع سنوات، ويوفر ربع كمية غاز المستورد خلال 15 يوماً من تنفذه، ويمكن اعتماد على الغاز الطبيعي العراقي خلال السنتين المقبلتين بديلاً عن الغاز المستورد ويغطي الاحتياجات المحلية كافة”.ويعد قانون النفط والغاز واحداً من أهم أسباب الخلافات بين بغداد وأربيل، وعلى مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة لم تتفق الكتل السياسية على صيغة نهائية لهذا القانون.

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