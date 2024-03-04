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وزير الداخلية:ضبط (390)كغم من المخدرات الإيرانية وإلقاء القبض على (1431)تاجرا للمخدرات في الشهر الماضي
مصدر مطلع:تعين المستشار رقم 125 للسوداني
السوداني:سنعلن عن 11 مدينة سكنية جديدة في العراق
وزارة التخطيط تعلن عن تنفيذ(14) مشروعا خدمياً في ست مُحافظات
العصائب تطالب بإقالة (الفياض) من رئاسة الحشد لخيانته
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المنتخب العراقي للشباب سيلتقي نظيره الاسترالي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري
اللاعب (هالاند) سيغادر فريقه مانشستر سيتي
السعودية تطلق حملتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034
العراق يقترح استضافة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لعام 2025 في بغداد
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداده لتوفير كل وسائل النجاح للمنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم
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العصائب تطالب بإقالة (الفياض) من رئاسة الحشد لخيانته
السوداني:إيران “حبيبتنا” والولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق
السوداني: لا نؤيد خفض سعر صرف الدولار!
الطالباني:العلاقات القوية مع بغداد أفضل للإقليم وبقاء القوات الأمريكية في مصلحة أمن العراق
شركات الحرس الثوري تستحوذ على أكثر من (4)مليارات دولار من المال العام العراقي
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- اذاعة INN