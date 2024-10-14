السوداني:إيران ليست دولة جارة فقط بل هي حبيبة الحكومة والإطار

السوداني:إيران ليست دولة جارة فقط بل هي حبيبة الحكومة والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الأحد، (13 تشرين الأول 2024)، ان كل ما يطمح إليه هو خدمة العراقيين ووضع العراق أولاً في سياستنا الحكومية!!.وذكر السوداني في مقابلة مع سي إن إن الأمريكية، ان: “الحكومة العراقية التزمت أمام مجلس النواب بإعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي”.وبين، ان “التحالف الدولي تشكل بناءً على دعوة الحكومة العراقية في 2014 وحقق بمساعدة العراق والأصدقاء إنجازاً تأريخياً للمنطقة والعالم بدحر داعش” مؤكداً، ان “عصابات داعش لا تمثل تهديداً للدولة”.وأوضح رئيس مجلس الوزراء، ان “إيران دولة جارة ترتبط مع العراق في الكثير من المجالات وداعمة للعملية السياسية” لافتا الى، ان “العراق البلد الوحيد في المنطقة علاقاته مع الدول وفق علاقات إيران معها، وهو بلد مختلف تماماً عن المرحلة الماضية”.وتابع السوداني “العراق يشهد تنمية اقتصادية غير مسبوقة ونظاماً سياسياً مستقراً، وهو يبني علاقات متوازنة ويواجه كل مشاكل الفساد ويعمل على إصلاحات تجارية وإدارية”.وقال: “نحن نتحول إلى بلد واعد ويمثل حجر أساس في استقرار الشرق الأوسط”، مضيفا “العراق والولايات المتحدة يرتبطان باتفاقية الإطار الاستراتيجي في 2008، ونعمل على تفعيلها”.وشدد على، ان “الشعب العراقي يعيش حالياً حالة من الأمل والتفاؤل!!”.

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