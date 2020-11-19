السوداني:البرلمان لم يحذف المبلغ المخصص لمفوضية الانتخابات في قانون الاقتراض

السوداني:البرلمان لم يحذف المبلغ المخصص لمفوضية الانتخابات في قانون الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب المستقل، محمد شياع السوداني، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، استعداد مجلس النواب لتشريع قانون اقتراض جديد يؤمن للمفوضية المستقلة للانتخابات، الاموال التي تحتاجها لإجراء الانتخابات المبكرة.وقال السوداني في حديث صحفي، إن “البرلمان لم يغير أي فقرة خاصة بقانون الاقتراض فيما يخص ما تحتاجه المفوضية من أموال لإجراء الانتخابات المبكرة، كما أنه لم يتدخل في الجداول التي أرسلت من قبل الحكومة إليه والتي تتضمن الكثير من الفقرات الأخرى”.وأضاف، أن “كل ما فعله البرلمان، هو تحديد مبلغ 12 ترليون دينار من أصل القرض الذي طلبته الحكومة، والبالغ 41 ترليون دينار، بناءً على تقرير اللجنة المالية، التي رأت أن هذا المبلغ كاف لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع الضرورية في الوقت الحالي”.واشار إلى أن “البرلمان لم يحذف المبلغ المخصص للمفوضية في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مؤخرا”.واوضح السوداني، أن “البرلمان مستعد لتشريع قانون جديد يؤمن أموالاً للمفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة والمباشرة الفعلية للاستعداد إلى العملية الانتخابية”.

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