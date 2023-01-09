السوداني:البرنامج الحكومي تضمن حماية ورعاية جميع المكونات

السوداني:البرنامج الحكومي تضمن حماية ورعاية جميع المكونات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان حقوق المكونات مصانة دستورياً، فيما اشار الى ان الحكومة تعمل على ترسيخها.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد من المواطنين الإيزيديين”، مبينا ان “الوفد قدّم في مستهل اللقاء الشكر إلى السوداني نيابة عن المواطنين الإيزيديين في قضاء سنجار، بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بتمليكهم منازلهم وأراضيهم السكنية في 11 مجمعاً بصورة رسمية وتوثيق ملكيتهم، التي حالت السياسات التمييزية للنظام السابق دون تمليكها لهم منذ عام 1975”.واضاف ان “السوداني استمع إلى عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم والمتطلبات المعيشية والخدمية والأمنية في مناطقهم، وقد وجّه بمتابعتها”.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري حماية ورعاية جميع المكونات، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان حقوق المكونات مصانة دستورياً، فيما اشار الى ان الحكومة تعمل على ترسيخها.

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