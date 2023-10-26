السوداني:الحكومة جادة في تطوير تسليح الجيش

السوداني:الحكومة جادة في تطوير تسليح الجيش
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 26 تشرين الاول 2023)، توجيهاً الى القادة الأمنيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واستمرار ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية التي تتحين الفرص لإحداث ثغرة في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان “، أن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حضر صباح اليوم، تمرين (المطرقة الحديدية) التعبوي في الهجوم المدبّر، الذي نفذته قيادة القوات البرية/ الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي، بمشاركة طيران الجيش والدفاع الجوي وقيادة القوة الجوية”.وأشاد السوداني بحسب البيان، بـ “جهود القوات العسكرية المنفذة للتمرين التعبوي بشكل دقيق، ما يؤكد حالة الإعداد والتدريب المستمر الذي أوصل القطعات لهذا المستوى”، حاثا على “مواصلة التدريب؛ لاستدامة قطعات الجيش العراقي بهذا المستوى العالي من الجهوزية في مواجهة مختلف التحديات”.وأشار إلى “أهمية هذه الفعاليات وإدامتها”، مشدداً على “ضرورة تحديد البرامج التدريبية، وأن تعمل المفتشيات العسكرية على تقييم فعاليات التدريب التي نريدها أن تُنفذ بطريقة مهنية وعالية المستوى”. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، “جدية الحكومة في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تحظَ بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية”، مبيناً أن “العمل بخطوات عملية وفاعلة لتحقيق هذا الهدف، حيث ستكون لكل الصنوف والتشكيلات الأمنية أسلحة متطورة بأحدث ما وصلت إليه التكنلوجيا، وتمّ تشكيل لجان لهذا الغرض، وقريباً ستباشَر التعاقدات مع مناشئ متعددة”.ووجه السوداني، “القادة الأمنيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واستمرار ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية التي تتحين الفرص لإحداث ثغرة في هذه المنطقة أو تلك”.

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