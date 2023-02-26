السوداني:الحكومة عازمة على دعم الشباب

السوداني:الحكومة عازمة على دعم الشباب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزم الحكومة على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع.وجاء في بيان لمكتب السوداني ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، والتي جاءت تنفيذاً لأهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم”.وأكد السوداني خلال الاجتماع، أن “الحكومة عازمة، ومن خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها”.وأشار إلى أن “احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الأعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان افكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والإبداع”.

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