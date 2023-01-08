السوداني:السيستاني صانع “المستقبل”!!!

السوداني:السيستاني صانع “المستقبل”!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الاحد، أن فتوى الجهاد الكفائي حفظت للوطن مقدّساته ومواطنيه بكل تنوّعهم.وقال السوداني في بيان لمكتبه ، على هامش حضوره حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى/ مصنع الأبطال الدورة 111، الذي أقيم في مقر الكلية بالرستمية : إن “قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، سجلت عبر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ”.وأضاف، :”حقٌّ أن نستذكر دماء الشهداء، شيبًا وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت، في لحظة تاريخية فارقة، صنعت المستقبل، واستجابت لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام السيد السيستاني، والتي حفظت للوطن مقدّساته ومواطنيه بكل تنوّعهم”.وشدد السوداني على أن “العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم. ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً”.

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