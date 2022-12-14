السوداني:العراق بحاجة إلى القوات الأمريكية لغرض “التدريب والاستشارة”!

السوداني:العراق بحاجة إلى القوات الأمريكية لغرض “التدريب والاستشارة”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة. حيث أكد السيد السوداني أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية.وأشار سيادته إلى أن القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب. وحضر اللقاء قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة آلينا رومانسكي.

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