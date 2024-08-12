السوداني:العراق بحاجة إلى خبرات الشركات الإيطالية

السوداني:العراق بحاجة إلى خبرات الشركات الإيطالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة مهتمة بالانفتاح على التعاون مع الشركات الإيطالية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وثمن، السوداني “جهود غريغانتي خلال مدة عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة، وبحث في مجمل العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، وبما يخدم المصالح المشتركة للعراق وإيطاليا”.وأكد رئيس الوزراء أن “الحكومة مهتمة بالانفتاح على التعاون مع الشركات الإيطالية، وأنها عملت على تقديم جميع التسهيلات أمام عمل الشركات المختصة، مشيراً إلى حاجة العراق للخبرات التي تمتلكها إيطاليا في جميع المجالات”.

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