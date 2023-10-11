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مستشار السوداني:قوات الاحتلال الصهيوني تعمل على تهجير أهل غزة
رشيد يتسلم رسالة خطية من ملك السعودية بشأن الوضع في فلسطين
قائممقام قضاء بعقوبة:الأحزاب تخدع المواطنين بتقديم الخدمات مقابل الأصوات في الانتخابات المقبلة
السوداني:العراق سينضم إلى مجموعة “بريكس” حال استلامه دعوة من الدول المؤسسة لها
نائب إطاري:قانون العفو العام ما زال لدى الحكومة وهناك تحفظات كثيرة عليه
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الأمم المتحدة:نزوح أكثر من 260000 فلسطيني داخل قطاع غزة
مصادر أمنية مصرية:هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية
الصين:لا حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين
الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى
إسرائيل تجند عشرات آلاف من جنود الاحتياط ردا على “طوفان الأقصى”
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السوداني:العراق سينضم إلى مجموعة “بريكس” حال استلامه دعوة من الدول المؤسسة لها
أذربيجان تطمح بارتفاع صادراتها للعراق نحو 200 مليون دولار لنهاية 2023
اليوم ..سعر صرف الدولار=163000 ديناراً
إيران:بعد أن نجحنا في تدمير الصناعة والزراعة في العراق من خلال حشدنا الشعبي أصبح البلد أكبر سوقا لبضائعنا
بوتين والسوداني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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إيران:بعد أن نجحنا في تدمير الصناعة والزراعة في العراق من خلال حشدنا الشعبي أصبح البلد أكبر سوقا لبضائعنا
الخزعلي لهنية:قواتي أطلقت (500 دعاء) دعما لطوفان الأقصى!
خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء فشل وفساد السوداني والبنك المركزي
البنك الفدرالي:الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا غير شرعيا للميليشيات والسياسيين الفاسدين
ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
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- اذاعة INN