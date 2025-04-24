السوداني:العراق لن يستغني عن قوات التحالف الدولي

السوداني:العراق لن يستغني عن قوات التحالف الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، خلال لقائه قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين العراق وامريكا.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني استقبل اليوم الخميس، قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي، حيث استمع، خلال اللقاء، إلى استعراض مفصل قدمه قائد التحالف عن مجمل الأوضاع الأمنية، وتحركات عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف أن “اللقاء بحث تطوير التعاون بين العراق والدول الأعضاء بالتحالف، في ضوء الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية”.وأوضح أنه “جرى التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة في ظلّ التحديات الراهنة، والاستمرار بمحاربة الإرهاب، وكذلك ضرورة العمل على دعم أمن سوريا واستقرارها وعدم التدخل بشؤونها، وتحقيق الأمن والسلام في عموم المنطقة”.

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