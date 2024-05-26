السوداني:العراق مستقراً وآمن ولاحاجة لبعثة الأمم المتحدة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني ،الأحد، خلال لقائه مع جنين بلاسخارت رئيس بعثة يونامي، أن “الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة”.وأشار في بيان لمكتبه، إلى استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع الصعد والمجالات، خاصة مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها.وطلبت الحكومة العراقية مؤخرا، من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية عام 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها “لم تعد ضرورية نظراً لإحرازها تقدماً كبيراً نحو الاستقرار”، بحسب رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.لكن بعض المنتقدين، يشعرون بالقلق بشأن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد ووجود العديد من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح.كما ينتاب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة القلق بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يُصنف من بين الدول الأشد فسادا في العالم.ويتزامن طلب العراق، مع طلب مشابهة لحكومة الصومال يقضي بإنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة.وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.