السوداني:العراق وإيران جسدان في روح واحدة

السوداني:العراق وإيران جسدان في روح واحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق الذي نقل إلى السوداني تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب.وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ، فقد “شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات”.وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء أعرب خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا”.وتابع البيان، “كما جرى التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين”.

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