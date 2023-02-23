السوداني:العراق يتطلع للمزيد من التعاون مع استراليا

السوداني:العراق يتطلع للمزيد من التعاون مع استراليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني في بيان ،اليوم الخميس، إن الأخير استقبل اليوم المبعوث الأسترالي نيك وورنر، لبحث سبل تنمية التعاون المشترك بين العراق واستراليا في مجالات عدة”.ونقل البيان عن السوداني قوله إن “العراق يتطلع للمزيد من التعاون التنموي وعقد الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وفي مجال مواجهة التحديات المناخية”.من جانبه، أبدى المبعوث الأسترالي رغبة بلاده “في مد جسور التعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما يعزز مصالح البلدين في التنمية والازدهار”.

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