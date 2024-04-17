السوداني:العراق يحرق ما قيمته 4 – 5 مليارات دولار يومياً من الغاز المصاحب للنفط

السوداني:العراق يحرق ما قيمته 4 – 5 مليارات دولار يومياً من الغاز المصاحب للنفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (17 نيسان 2024)، ان 80% من التعاملات الدولارية في العراق تحدث خارج المنصة الإلكترونية.وقال السوداني خلال مشاركته بفعاليات اجتماعات الربيع 2024، إن “العراق بدأ بمشاريع للاستثمار بالغاز المصاحب وهذه المشاريع ستحقق الاكتفاء الذاتي للعراق في مجال الكهرباء في 3-5 سنوات”، مبينا ان “العراق يحرق ما قيمته 4 لـ 5 مليارات دولار يومياً من الغاز المصاحب للنفط.وأشار رئيس الوزراء الى أن “المعدل الوطني لتكلفة إنتاج برميل النفط العراقي هو 8 دولارات، بينما هو 26 دولار في كردستان العراق”، مستدركا بالقول “وهذا هو سبب الخلاف مع الشركات في كردستان”.وأكد إن “80% من التعاملات الدولارية في العراق تحدث خارج المنصة الإلكترونية”.

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