السوداني:القرار السياسي يطبخ في “مطبخ الإطار”

السوداني:القرار السياسي يطبخ في “مطبخ الإطار”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، الفساد “التحدي الأول” للدولة العراقية، وقال إن القرار السياسي “يطبخ” في مجلس الوزراء وقبله في الاطار.حديث السوداني جاء خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية الذي بث اليوم.وأكد السوداني في تصريحاته ، أنه “لا اشتراطات مفروضة على العراق من أي دولة سواء أكانت من أمريكا أو غيرها”.ولفت إلى أن “الفساد هو التحدي (رقم واحد) للدولة العراقية وليس داعش في الوقت الحالي”.وتابع السوداني، “نرفض الاعتداءات الخارجية على العراق وأعلنا ذلك في مواقف رسمية وصريحة”.

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