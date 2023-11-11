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مصدر مسؤول:بعد فقدان شعبيته في الانبار حزب الحلبوسي يدعو إلى تأجيل الانتخابات
المالية النيابية:استضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار إستيراد العملة الأجنبية
مستشارية الأمن القومي:لجنة مختصة تبحث عن المفقودين في كركوك بالتنسيق مع حكومة البارزاني
تحالف الفتح:القمة الإسلامية في الرياض دعما للعدوان الصهيوني على غزة
رشيد والأسد :إيران تجمعنا
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- عربية ودولية
الصحة العالمية:كل (10) دقائق إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في غزة
أوستن:استهداف منشأة إيرانية لتخزين الأسلحة في سوريا
لغاية اليوم ..(36328) بين قتيل وجريح جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة
مصر تدعو إلى التحرك “الجاد” لوقف إطلاق النار في غزة
أمريكا ترسل الغواصة النووية “أوهايو” إلى البحر المتوسط دعما للعدوان الصهيوني على غزة
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المالية النيابية:استضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار إستيراد العملة الأجنبية
السوداني:القطاع الزراعي يمثل محوراً اساسياً في البرنامج الحكومي
اليوم..سعر صرف الدولار=165750 ديناراً
مصدر مسؤول:إستيراد العملة الأجنبية من قبل المصارف العراقية “قانوني”
مستشار السوداني لشؤون النقل:50% نسبة انجاز “التصاميم الأولية” لطريق التنمية
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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مصدر حكومي:تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات خارجية بالدولار وغيره
مصدر حكومي: بأمر الحلبوسي استقطاع من رواتب موظفي الانبار لدعم حملته الانتخابية
الرئيس الإيراني يشكر السوداني على التزامه بالتوجيهات الإيرانية وجعل الاقتصاد العراقي في خدمة إيران
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية قوية مع إيران
كلاوات صدرية بنكهة إيرانية..الصدر يطالب بعض الدول العربية بفتح الحدود لميليشياته للوصول إلى فلسطين!
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- اذاعة INN