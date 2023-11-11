السوداني:القطاع الزراعي يمثل محوراً اساسياً في البرنامج الحكومي

السوداني:القطاع الزراعي يمثل محوراً اساسياً في البرنامج الحكومي
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن البلاد تمتلك خزيناً كافياً من محصول القمح بعد نجاح عملية زراعته وحصاده وتسويقه من المزارعين للموسم الماضي، مؤكدا أن الحكومة العراقية ماضية في تحقيق الأمن الغذائي.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاحه مشروعًا متكاملًا للدواجن في محافظة كربلاء، وهو ضمن أحد المشاريع الإستراتيجية للقطاع الخاص.وقال السوداني في المؤتمر ، إن افتتاح هذا المشروع رسالة دعم بشكل عام للقطاع الخاص العراقي، والذي وضعنا منذ اليوم الأول من عمر هذه الحكومة الثقة الكبيرة به، وبامكانياته، وقدراته في تنفيذ مختلف المشاريع، مردفا بالقول، إن القطاع الزراعي يمثل محوراً اساسياً في البرنامج الحكومي، وبدأنا بسلسلة إجراءات ومقررات سواء بتشكيل مجال الدعم أو زيادة رأس مال المصرف الزراعي أو بدعم القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بشقيه النباتي والحيواني.وأضاف أن حكومته قطعت شوطاً مهماً في تأمين مفردات البطاقة التموينية، وبما يتعلق بمادة الطحين من خلال تأمين محصول القمح حيثُ لدينا خزينٍ كافٍ في تأمين هذه المادة الغذائية المهمة، وهذا بفعل الخطة الزراعية، والتسويقية الناجحة للموسم الماضي.

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