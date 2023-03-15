السوداني:المباحثات جيدة ومثمرة في الإقليم

السوداني:المباحثات جيدة ومثمرة في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء  امس الثلاثاء، عن إجرائه مباحثات “مثمرة وبناءة” في أربيل التي زارها اليوم.وقال السوداني في تغريدة بتويتر :”أجرينا مباحاثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان”.وأضاف “‏لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي”.وتابع السوداني “كما لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان”.وزار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مدينة أربيل، امس الثلاثاء، برفقة وفد حكومي، وأكد السوداني خلال لقائه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أن :”الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وبشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل المحافظات”.كما ألتقى رئيس الوزراء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.يذكر ان السوداني نفذ كل رغبات حكومة البارزاني من ضمنها تسديد بغداد 30 مليار دولار ديون الشركات النفطية العاملة في الاقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية !.

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