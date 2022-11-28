السوداني:المتهم (حسين كاوه) استحوذ على 607 مليار دينار من أموال الضرائب وحاليا هو في الإقليم

السوداني:المتهم (حسين كاوه) استحوذ على 607 مليار دينار من أموال الضرائب وحاليا هو في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، أن المتهم حسين كاوه استحوذ على 607 مليارات دينار من أموال الضرائب.وقال السوداني في مؤتمر صحفي : إن “45 صكاً صرفت بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها الملقى القبض عليه حسين كاوه”.وأضاف، أن “كاوه حاليا في كردستان والجهات المعنية تعمل على احضاره الى بغداد”.ودعا المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى “تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة”، مشيرا “سنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون”.

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