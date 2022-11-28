السوداني:المتهم (حسين كاوه) استحوذ على 607 مليار دينار من أموال الضرائب وحاليا هو في الإقليم

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المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 في شهر آذار المقبل
وزارة الزراعة تعلن عدم حاجة البلد لإستيراد الأسمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
محافظ البنك المركزي للخزانة الأمريكية:العراق ملتزم في مكافحة غسل الأموال
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
السوداني:نجحنا في استرداد جزء من أموال “سرقة القرن”
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الجولة الثانية من المونديال العالمي في قطر..(4) مباريات لهذا اليوم
اليوم..مواجهات نارية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم
اليوم ..مواجهة بين السعودية وبولندا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
تعرّف على مواجهات كأس العالم لكرة القدم ليوم الخميس 24/11
تعرف على مباريات اليوم الأربعاء ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
مصدر أمني:ميليشيا متنفذة وراء حرائق مطار بغداد الدولي
وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
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