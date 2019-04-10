السوداني:المدن الصناعية الحدودية لن تنفع العراق

السوداني:المدن الصناعية الحدودية لن تنفع العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة دعاة الإسلام النيابية محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن المدن الصناعية الحدودية التي يعتزم العراق اقامتها مع عدد من دول الجوار لن تنفع البلاد، داعيا الى انشاء تلك المدن وفق دراسات جدوى اقتصادية.وقال السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إنه “لن تنفعنا مدن صناعية حدودية على حساب المناطق الصناعية في داخل البلد لغرض الحصول على إعفاءات گمرگية”.وأضاف السوداني، أنه “المطلوب انشاء مدن صناعية حدودية وفق دراسات جدوى اقتصادية”.

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