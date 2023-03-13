السوداني:الموقف السياسي الإيراني والعراقي واحد

السوداني:الموقف السياسي الإيراني والعراقي واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، سفير إيران لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وشهد اللقاء التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الحكومتين.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي  “موقف العراق السياسي متطابق مع الموقف الايراني وداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار”.من جانبه، نقل السفير آل صادق، “شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

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