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السوداني:برنامجي يدعم المرأة
الحكومة تعتزم تغيير المحافظين والبداية من محافظ ذي قار
نائب إطاري:السوداني سيدمر المحافظات الجنوبية في موازنته الكارثية الفاشلة
المالية النيابية تعلن عن فشلها في تخفيض العجز البالغ(48.5)مليار دولار في موازنة 2023
تقرير أمريكي:العراق من أكثر شعوب العالم بؤساً جراء نتائج حكم الخونة والفاسدين والفاشلين
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السعودية وروسيا يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
إيران..استقالة (شمخاني) وتعيين (أحمديان) بدلا عنه بأمر من رئيسي
الرئيس الروسي يهنئ قوات فاغنر والجيش بالسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية
إعلان جدة:التكاتف لحل قضايا الأمة العربية والرفض التام لدعم الميليشيات الإيرانية
الصين تعقد قمة لبلدان آسيا الوسطى
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نائب إطاري:السوداني سيدمر المحافظات الجنوبية في موازنته الكارثية الفاشلة
المالية النيابية تعلن عن فشلها في تخفيض العجز البالغ(48.5)مليار دولار في موازنة 2023
تقرير أمريكي:العراق من أكثر شعوب العالم بؤساً جراء نتائج حكم الخونة والفاسدين والفاشلين
مطالب نيابية بتخصيص أموال لتحلية مياه البحر
خبير قانوني:بإمكان العراق تقديم شكوى ضد إيران وتركيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ملف المياه
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خسارة منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الاوروغواي 4-0 في بطولة كأس العالم للشباب
نادي أربيل يطالب اتحاد الكرة بإجراء ضد طاقم تحكيم مباراته مع الزوراء
العراق يرفض المواجهة مع إسرائيل في بطولة العالم بالمبارزة
تغيير توقيت وملعب مباراتين ضمن دوري الكرة الممتاز
الجوية تصعد للدور الثامن في منافسات بطولة كأس العراق
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تقرير أمريكي:العراق من أكثر شعوب العالم بؤساً جراء نتائج حكم الخونة والفاسدين والفاشلين
بالوثيقة..البنك المركزي يوجه المصارف بتخفيض أجور تحويل العملات الأجنبية
بالفيديو ..تشابك بالأيدي ولكمات بين نواب برلمان الإقليم بسبب دكتاتورية حزب بارزاني
السوداني:تخفيض رواتب المسؤولين “خطا أحمر” وتعديل رواتب الموظفين “مسألة حساسة”!!
مصدر حكومي:لن يلغى الفرق في سعر صرف الدولار طالما تهريبه مستمرا إلى إيران
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- اذاعة INN