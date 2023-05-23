السوداني:برنامجي يدعم المرأة

السوداني:برنامجي يدعم المرأة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أنّ العراق خطا خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب وبذل جهوداً لدعم النساء من الإيزيديات وباقي المكوّنات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “السوداني استقبل دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز لاستعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، حيث رحّب السوداني بالدوقة وقدّم التهنئة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، كما ثمّن الدور البريطاني في مساندة العراق بحربه ضد الإرهاب”.وبين السوداني وفقا للبيان، أن “العراق خطا خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب، وبذل جهوداً لدعم النساء من الإيزيديات وباقي المكوّنات، اللاتي تعرّضن لأبشع ظلم واعتداء، وأطلق برامجَ لحمايتهنّ وتوفير كلّ أشكال الدعم لهنّ، فضلاً عن تقديم المجرمين للعدالة وملاحقتهم لينالوا القصاص العادل”.واشار إلى أن “دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني وبرامج المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق، والحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا”.وأعربت دوقة أدنبرة عن سعادتها لزيارة العراق، مشيدة بجهود الحكومة العراقية في الجانب الإنساني وتبني الستراتيجية الوطنية لدعم المرأة، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية والاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع ضحايا جرائم الحروب”.

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